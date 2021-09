Hádává královna Viktorie tropila manželovi scény, odhalují dopisy, které měly zmizet

Princ Albert (známý též jako Albert Sasko-Koburský) byl vnímán zprvu jako nepopulární osoba, obyvatelé ho neměli rádi kvůli jeho německému původu a šlechta ho považovala za nudného a arogantního člověka, kterého nezajímaly radovánky a raději se věnoval studiu a četbě ve své pracovně.



Na popularitě mu nepřidalo ani sympatizování s dělníky a snaha o zlepšení jejich životních podmínek či pacifismus a nesouhlas s krymskou válkou, za který mu hrozili dokonce obviněním z vlastizrady.



Jedinkrát se stal u lidu milovaným členem královské rodiny. To když se zasloužil o uspořádání mezinárodní výstavy v roce 1851. Návštěvnost byla obrovská a zisk z výstavy byl využit k vybudování muzea, akademie věd a hudební a výtvarné akademie.



Na rozdíl od jiných otců viktoriánské éry byl milujícím rodičem, který se o své děti osobně staral. Každý večer je ukládal ke spánku a každé ráno budil. Měl k nim přátelský vztah a trávil s nimi téměř všechen svůj volný čas. Kvůli svému pracovnímu tempu a nasazení trpěl jeho zdravotní stav. Trpěl vyčerpáním, revmatickými obtížemi i nadváhou. Zemřel v roce 1861 ve věku 42 let, patrně na selhání ledvin či rakovinu žaludku. Královna Viktorie pro svého milovaného manžela truchlila až do konce života, přežila ho o 40 let.