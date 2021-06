Francie poslala USA druhou sochu Svobody

Necelé tři metry vysoká socha je přesnou kopií sádrového modelu sochy, který vytvořil autor originální sochy Svobody Auguste Bertholdi. Od roku 2011 stála tato šestnáctkrát menší socha v zahradách Muzea umění a řemesel v centru Paříže, to se však v pondělí změnilo.

Po slavnostním ceremoniálu byla socha sesazena z podstavce, zabalena a nyní se připravuje na cestu přes Atlantik. Tam bude příští měsíc vystavena na Ellis Island. Pro veřejnost bude k vidění od 1. do 5. července, včetně Dne nezávislosti. Následně zamíří do Washingtonu, kde bude deset let k vidění v zahradách francouzského velvyslanectví.