Dívka má ve 12 letech první vysokoškolský titul

Mladá dívka se zaměřuje především na programování, chemii a biologii. To jsou obory, ve kterých by se ráda zdokonalila v navazujícím studiu na Floridské univerzitě. „Jejich kurzy v programovacím jazyce Python s aplikací na biologii mě opravdu zaujaly,“ řekla Sawsan pro ABC News a už se těší, až nastoupí do příštího semestru studia.

Když zrovna nestuduje vědu, dělá to, co ostatní děti v jejím věku, maluje, hraje na hudební nástroje, kouká na seriály a hraje videohry. Ale ve škole je to něco jiného. Když začala chodit na vysokou, všichni se k ní chovali prý mimořádně mile a snažili se jí vstup na školu ulehčit. K závěru studia už to prý ale byla naopak ona, která radila ostatním, jak mají co dělat.