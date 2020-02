Britský pár vyhrál téměř 30 milionů, babička 13 vnoučat se těší na nová kolena

Padesátiletá Bev Dixonová pracuje na předměstí Manchesteru v Leigh jako hospodská, její o sedm let mladší manžel se dřív živil jako stavbyvedoucí, ale kvůli zranění musel odejít do invalidního důchodu.

Zdraví neslouží dobře ani matce tří dětí a babičce třinácti vnoučat Bev. „Nemohlo to přijít v lepší čas. Kvůli kolenům trpí Bev neustálou bolestí,“ uvedl pro agenturu AP šťastný Malcolm. Prvním velkým výdajem tedy bude nahrazení kloubů, se kterými má Bev tolik trápení.

Byl to on, kdo na procházce se psy kontroloval výherní tiket. Zprvu si myslel, že pár vyhrál pouze tisíc liber. Okamžitě napsal zprávu ženě. „Byla z toho absolutně nadšená. Řekl jsem si, že to raději ještě jednou zkontroluji, jestli jsem se nespletl,“ popsal Malcolm.