Bigamistka vedla dvojí život, manželé od sebe bydleli jen pár minut

Kantamanenová ve středu stanula před soudem v Uxbridge na západním okraji Londýna poté, co při předchozím slyšení přiznala vinu v případu nařčení z bigamie. Kantamanenová se v roce 2017 provdala za svého milence, přičemž stále byla již 18 let vdaná se svým manželem. V případě, že ji soud shledá vinnou, jí hrozí až sedm let.