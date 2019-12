Banksy vytvořil další kontroverzní dílo

Banksy doplnil do bariéry otvor ve tvaru hvězdy, který dokresluje ponurou atmosféru zdi. „Je to skvělý způsob, jak připomenout příběh z Betléma, navíc by je to mělo donutit víc přemýšlet,” myslí si Wissam Salsaa, manažer hotelu Walled Off, který leží těsně za bariérou na straně Západního břehu Jordánu.