7. prosinec jako alternativní Vánoce

Zatímco v odborných kruzích nebyl o Chomskyho mimořádné práci z oblastí lingvistiky a filozofie pochyb, do povědomí širší veřejnosti, zejména pak mladší generace, se americký vědec zapsal teprve před pěti lety, díky oceňovanému filmu Tohle je náš svět (angl. Captain Fantastic).

Co zprvu vzniklo jako sarkastické vymezení se proti dnešnímu konzumerismu Vánoc v západním světě, zejména USA, dnes opravdu někteří lidé slaví. Nechybí dort, místo nejnovějších her na PlayStation si ale děti připomínají některé z Chomskyho převážně levicově politicky orientovaných a vůči kapitalismu kritických myšlenek.

Do školy děti nedávají, technologie nevyužívají a kladou důraz na rozvoj osobních dovedností a kritického myšlení. Místo Vánoc slaví rodina narození „strýčka Noama“.

„Co za blázna slaví narozeniny Noama Chomského, jako by to byl nějaký oficiální svátek?! Proč prostě nemůžeme slavit Vánoce jako zbytek světa?!“ ptá se svého otce mladší ze synů, který by byl nejradši, kdyby jeho rodina byla prostě normální.