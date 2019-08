Pozor, je tu Bigfoot, křičel muž. V národním parku vyděšeně střílel do tmy

Mladý pár, který se vydal stanovat do nádherné přírody Mammoth Cave v americkém Kentucky, musel minulou sobotu urychleně prchnout zpět do civilizace. Může za to muž, který jim tvrdil, že ho napadl legendární mýtický tvor zvaný Bigfoot. V blízkosti stanu mladých lidí pak muž začal střílet do tmy.