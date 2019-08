Kristýna Léblová, akr, Novinky

„Naše práce spočívá v tom, že používáme dravé ptáky, ale i dělbuchy a zvukové nahrávky k plašení ptáků, kteří by mohli být nebezpeční pro letadla,“ vysvětlil funkci dravců pracovník Biologické ochrany letiště Ivan Ekert s tím, že své dravce si sokolníci sami cvičí od mláděte.

Sokolníci mají v popisu práce objíždět plochu letiště a monitorovat pohyb ptáků. Pracovní auta mají přizpůsobena k převozu dravců, které vypouští jen v případě, když se v oblasti nachází kořist.

Lovečtí dravci chrání vzdušný prostor letiště před ostatními ptáky.

FOTO: Biologická ochrana letiště/Letiště Praha, Novinky

„Jsme celý den vysílačkami ve spojení s letištní věží, takže když něco z věže zahlédnou, třeba hejno ptáků, dají nám také vědět,“ říká Ekert a nakládá do vozu psa a jednoho z menších dravcům, který mu i při jízdě sedí na ruce.

Otázka vteřin

Jakmile se dostanou na letištní plochu, vypouští zkušený sokolník psa a dravce, který sedí na střeše vozu. Jakmile pes zvětří případnou kořist, lehne si do polohy, která sokolníkovi i dravcovi naznačí, že v blízkosti jsou ptáci. V tu chvíli dravec vzlétne a ptáka buď odežene nebo rovnou uloví.

Dravec na svou kořist číhá ze střechy jedoucího vozu.

FOTO: Novinky

Veškerá akce se odehraje v řádu pár vteřin, maximálně minut. Na stanici se chovatelé starají o 13 ptáků z toho o tři orly, sokoly, káňata, jestřáby a krahulce.

Hlídání prostoru letiště je v podstatě nepřetržitá práce, jejíž směny se odvíjí od rozbřesku až do soumraku. To v létě znamená obvykle od pěti od rána do devíti do večera. Ve tmě totiž ptáci nelétají.

Kromě ptáků občas letadla trápí i drobná zvěř jako například zajíci. Pokud by na ranveji zůstala jejich mršina, motory letadla by ji mohly snadno nasát.

Čtyři kila letadlo snese

„O vzdušný prostor se musí dělit jak naše letadla, tak živá příroda. Ještě nejsme tak daleko, abychom dokázali ty světy úplně oddělit od sebe. Činíme proto opatření, aby docházelo k co nejmenšímu počtu střetů, abychom ochránili nejen letadla, ale i ptáky,“ vysvětloval účel chovné stanice ředitel kvality a safety procesů pražského letiště Libor Kurzweil. Ke střetu ptáka a letadla podle něj nedochází tak často, statisticky vychází na jeden z 2500 letů.

Sokolník Ivan Ekert na pražském ruzyňském letišti.

FOTO: Novinky

Na výjimečné případy, kdy se pták dostane do motoru, jsou letadla konstrukčně připravená. I po srážce s větším ptákem, to znamená do hmotnosti čtyř kilogramů, by mělo letadlo být schopno bezpečně dosednout na zem a po provedení údržby opět běžně fungovat.