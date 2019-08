Novinky

Chlapec jménem Rávidnran měl od tří let silně oteklou čelist, v poslední době se přidaly i bolesti. Do nemocnice ho rodiče přivedly 11. července. Rentgenové vyšetření odhalilo přítomnost mnoha pevných struktur vrostlých do chlapcovy spodní čelisti.

Jak uvedli lékaři, jednalo se o takzvaný smíšený odontom. Jedná se o nezhoubný nádor, který obsahuje všechny složky vyvíjejícího se zubu. Smíšený odontom obsahuje velké množství malých jasné rozpoznatelných zoubků.

Lékaři se shodli, že v tomto případě je operace více než nutná. Rodiče dle listu New India Express okamžitě souhlasili, přesvědčit chlapce jim ale trvalo několik hodin.

Samotná operace, která proběhla ve středu 31. července, trvala asi hodinu a půl a proběhla bez problémů. I díky tomu, že se na odontom přišlo včas. „Nádor byl krásně oddělený od zbytku kosti. Byl velký asi pět krát tři centimetry a vyndali jsme ho beze zbytku,“ uvedl zubní chirurg P. Senthilnathan.

I ten nejmenší zub měl jasně viditelné části



Z nádoru lékaři následně vyňali 526 kusů různé vzrostlých a deformovaných zoubků. „Zuby byli různých tvarů o velikosti 0,1 až 15 milimetrů,“ uvedl Senthilnathan a dodal, že i ten nejmenší zub měl jasně oddělenou korunku, krček a kořen. Chlapec je po operaci v pořádku.

V ústech mu zbylo 21 zubů (standardní počet u dětí je 20). Lékaři uvádí, že pouze v případě dlouhodobě trvajícího vedlejšího efektu operace by v dospělosti mohl potřebovat implantáty stoliček.