akr, Novinky

Hororový okamžik zachytila kamera připevněná ke Gregově helmě. Záznam zveřejnila agentura Caters. Křídlo paraglidu se vymklo kontrole a mrštilo washingtonského rodáka proti skalní stěně.

„Pořád budu mít před sebou obrázek skály, kterou jsem zahlédl tři vteřiny předtím, než jsem do ní narazil,“ vzpomíná Greg. Po stěně se Američan s nekontrolovatelným křídlem několik vteřin sunul dolů vstříc hlubině. Jako zázrakem se mu ale podařilo paraglide zkrotit, a mohl se tak bezpečně vrátit na zem.

„Nechtěl jsem věřit tomu, že mám nad letem znovu kontrolu a že mířím k rozlehlým polím uprostřed údolí k přistání,“ líčil situaci Overton.

Po nehodě zase do vzduchu



Po úspěšném přistání se Greg vydal pěšky ke tři kilometry vzdálené vlakové stanici a odjel do nemocnice, kde podstoupil rentgenové a CT vyšetření. Doktoři odhalili menší prasklinu na jednom z obratlů, nejednalo se však o nic vážného.

Křídlo se při incidentu sice zlomilo, to ovšem Grega neodradilo od toho, aby si šel znovu zalétat. Do Švýcarska si totiž přivezl i křídlo záložní, a tak se záhy po návratu z nemocnice vydal zase do vzduchu. Díky tomu našel mobil a sluneční brýle, které při nehodě ztratil.