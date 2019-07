nčs, Novinky

Matty Roberts z Kalifornie na sociální síti ze žertu nabádal k vniknutí do tajné Oblasti 51, která je opředena mnoha legendami. Podle konspiračních teorií má právě zde probíhat výzkum vesmírných lodí, pitvy mimozemšťanů, nebo dokonce i diplomatické hovory s mimozemskými civilizacemi.

Roberts koncem června vytvořil na Facebooku událost - oznámení o chystané akci - na níž postupem času začaly potvrzovat účast stovky tisíc lidí. Během pátku bylo potvrzeno 1,7 milionu účastníků, další zhruba milion a čtvrt o akci projevil zájem.

@dani3palaciosdj #DETODOENELCARTEL Matty Roberts está tan sorprendido por el auge que ha causado su broma Asaltar el Area 51 programada para el próximo 20 de Septiembre con el propósito de ver a los extraterrestres. Es un evento completamente satírico👽🛸.... pic.twitter.com/Wtg2mc0pZv — Alba Salcedo Caldas (@AlbaSalcedoCald) 19. července 2019

„Původně jsem vytvořil na Facebooku událost jen tak z legrace. Po pár dnech se to ale naprosto vymklo kontrole a šířilo se to jako lavina,” říká Roberts.

Kontakt s FBI



Vzhledem k tomu, že na masivní účast reagovalo i americké letectvo, které případné narušitele varovalo, v domě u Robertse se objevila i FBI. „Bylo to trochu strašidelné,” prozradil vtipálek.

„Jakýkoliv pokus ilegálně vstoupit do vojenských budov nebo cvičných oblastí je nebezpečný,“ uvedlo letectvo pro New York Times. Dodalo, že je jako vždy „připraveno chránit Spojené státy“. Každému, kdo by zákaz porušil, hrozí až šest měsíců vězení a pokuta 1000 dolarů (23 tisíc korun). Cedule před zakázanou oblastí navíc varují, že personál chránící základnu je oprávněn použít smrtící sílu.

„Myslel jsem si, že to bude zábavné pro podobně smýšlející stránky s vtipy,” vysvětlil Roberts svůj původní záměr. Nikdo však nemohl tušit, jak se událost rozšíří a že vznikne skutečné bezpečnostní riziko.