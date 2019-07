Snímek manželů, kteří doma v Edmontonu provozují vycpavačskou firmu s mottem „Přiveď svou trofej zpět k životu“, se objevil na facebookovém účtu společnosti Legelela Safaris, která lovy organizuje. Fotografie byla pořízena patrně na počátku července. Facebooková stránka společnosti je nyní nefunkční a účty na sociálních sítích loveckého páru jsou nedostupné.

„Nejste hrdinové, ale zloduchové,“ zaznívá v jednom z tisíců rozezlených komentářů na sociálních sítích. Obrovská vlna nevole se strhla poté, co o fotografii informoval britský bulvární deník Mirror. Manželé se k fotce odmítli vyjádřit.

Canadian couple kiss over lion they shot on safari

Their fate..sealed w/a kiss

..public outrage occurred over..photo..couple smooch'g over..dead carcass..lion they killed on safari

..couple f/Edmonton, Alta., took part in a big game hunt'g+photog'hy safari.https://t.co/gHBPVOAAp6 pic.twitter.com/fBtUKPRBKl