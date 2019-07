Kromě krajně podezřelého obsahu vozidla se ukázalo, že samotný automobil je kradený a nemá platné poznávací značky. V přihrádce u spolujezdce, kde seděla jistá Rachel Riverová, nalezli strážci zákona střelnou zbraň.

Při dalším zkoumání našli policisté terárium s jedovatým chřestýšem. Ani to však nebylo to nejpřekvapivější.

😒caucasians...What do radioactive powered uranium, a rattlesnake, whiskey, a gun, a stolen car, & a suspended license have in common??? Stephen Jennings & Rachael River are facing charges for all except the uranium & rattlesnake, go figure #Oklahoma https://t.co/aD1EdIQ7YV pic.twitter.com/QaY2I7J7jv