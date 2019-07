tcs, Novinky

Obrněný vůz převážející peníze havaroval na dálnici Interstate 285. Při nehodě se otevřely boční dveře nákladového prostoru, ze kterých začaly vylétávat bankovky. Podle odhadů společnosti, které vůz patřil, se ven vysypalo na 175 tisíc dolarů v různých bankovkách.

Jakmile si kolemjedoucí řidiči uvědomili, co že to vlastně padá z nebe, okamžitě začali zastavovat u krajnice a peníze sbírat. „Chvíli mi to zabralo, než jsem si uvědomil, že to není listí. Byly to peníze, ležely všude na silnici,“ uvedl pro CNN Randell Lewis.

Lewis, který si domů odnesl více než 2000 dolarů (zhruba 45 tisíc korun), byl jedním z těch, kteří uposlechli výzvy policie, a peníze následující den na služebně odevzdal. „Nechtěl jsem udělat nic ilegálního,“ řekl s odkazem na výzvu policie, že ponechání peněz je trestným činem. Do středečního odpoledne se na policii zatím sešlo o něco málo víc než 4000 dolarů (zhruba 90 tisíc korun).

Minulý rok se stal obdobný případ nedaleko Indianopolis. Z vozu se však vysypala podstatně vyšší částka odhadovaná na 600 tisíc dolarů (13,6 milionu korun). Policie tehdy dokázala zajistit pouze 6000 dolarů (136 tisíc korun).