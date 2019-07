akr, Novinky

Podle vyjádření policie zůstal had po krádeži v autě, a tak Moreno-Berriosová ujížděla před policisty i se svým zvířecím komplicem.

Zlodějka nakonec s ukradeným vozidlem projela zábrany přichystané kvůli každoročním víkendovým závodům ve skoku o tyči a nabourala. Ženu vzali hned toho večera do nemocnice, kde podstoupila mimo jiné i psychologické vyšetření.

Pak ji však lékaři propustili a momentálně se nachází ve vazbě. Kromě ní nebyl během incidentu nikdo zraněn, dokonce ani had. Podle policie se nejednalo o jedovatý druh, mohli ho proto bezpečně vypustit do volné přírody, konkrétně do lesa nedaleko místa krádeže.

Podle greenvillských úřadů nyní Hilmary Moreno-Berriosová čelí kromě obvinění z krádeže vozidla ještě dalším obviněním z dopravních přestupků: nezastavení po nehodě, nezastavení na příkaz policie, vzdorování zatčení, jízdy na uzavřené silnici a nezodpovědné jízdy.