Derrick Byrd je za hrdinu. Když v rodinném domě, kde bydlel se svou sestrou a její rodinou, vypukl časných ranních hodinách požár, dvacetiletý mladík neváhal a zachraňoval životy svých blízkých.

Jakmile uslyšel z dětského pokoje volání „Oheň! Oheň!“, vyskočil se svými synovci Juniorem a Rorym z okna druhého patra. A pak nastalo další drama.

Matka dětí, Derrickova sestra Kayla, spadla ze střechy na zem a vyděsila tak svou osmiletou dceru Mercedes. Ta se místo toho, aby vyskočila z okna, stáhla zpět do hořící místnosti.

„Mercedes volala moje jméno,“ vzpomínal si na dramatickou situaci Byrd. „Nechtěl jsem dovolit, aby zemřela,“ dodal mladý hrdina.

I kdyby se popálil víc, udělal by to znovu



Běžel tedy zpět do domu, který už byl celý v plamenech, a v hustém dýmu nalezl svou neteř. Sundal si košili, omotal ji dívce kolem obličeje, aby ji ochránil před kouřem, pak ji vzal do náruče a utíkal po schodech ven z domu.

Na obličeji, zádech a pažích utrpěl popáleniny druhého a třetího stupně. „I kdybych byl popálen víc, i kdybych u toho zemřel, udělal bych to znovu,“ má jasno Byrd. Za hrdinu se přitom nepovažuje. „Udělal jsem to, co by udělal každý pro svou rodinu,“ dodal mladík.

Rodina přišla jen o majetek



Na nemocničním lůžku v nemocnici Harborview ve městě Seattle neléčí popáleniny jen jemu. Do nemocnice museli lékaři dopravit i další dva členy šestičlenné domácnosti, Byrdova synovce Juniora a právě jeho neteř Mercedes.

Dům zcela shořel, podle vyšetřování požár zřejmě vznikl v druhém patře. Rodina přišla o všechno. Musí se nyní spoléhat na pomoc přátel a sousedů, kteří domácnosti poskytli jídlo, oblečení a střechu nad hlavou.