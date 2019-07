Turisté se v parku Government Canyon State Park ztratili v pátek 21. června, správa parku o kuriozním případu informovala minulý týden. Na tísňovou linku zavolala kolem půl dvanácté večer místního času vyděšená žena s tím, že je na stromě a potřebuje okamžitou pomoc.

Poté, co ji dispečeři přepojili na nejbližšího strážce parku, žena mu vysvětlila, že se ještě s jednou osobou v parku ztratila. Na strom byli oba turisté nuceni vylézt poté, co v bezprostřední blízkosti slyšeli divočáka nebo divočáky. Žena ještě poprosila strážce, aby si pospíšil, protože divočák chrochtá stále blíž a blíž.

A @GovtCanyon park police officer responded to an urgent call from a woman who had taken refuge in a tree. An animal she believed to be a wild pig was nearby and growling.



It wasn't a pig. Latest from @TexasGameWarden at https://t.co/HXIi4rzsSJ pic.twitter.com/mH09cwMBIX