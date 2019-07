pal, Novinky

Tvor vypadal, jako by se pohyboval vzhůru nohama. Podle autora videa to prý vypadalo jako by si stvoření hledalo nějaký úkryt, kde by mohlo strávit deštivou noc.

„Říkal jsem si, dobře, nechám tě tu, ale jen tuhle noc. Nechci, abys mi děsil hosty,“ řekl Hari Toae.

Co za tvora se mu uchýlilo pod střechu, nemá tušení. „Nikdy jsem nic takového neviděl, vypadá to jako nějaký tvor z jiné planety,“ usmál se Toae.

Ve skutečnosti nejde o tzv. facehuggera, tedy druhé vývojové stádium fiktivního vetřelce, který se ve filmech pomocí chapadel přisaje na obličej oběti, do které naklade zárodky. Je to noční motýl nesoucí poetický název Creatonotos gangis. Tento hmyz byl přitom popsán již roku 1763. Najdeme jej v jihovýchodní Asii, Indonésii a Austrálii.

Hrůzu nahánějící chlupaté výběžky připomínající chapadla jsou ve skutečnosti čichové orgány. Mají rozpětí přibližně čtyři centimetry a jejich funkcí je i produkce feromonů k přilákání partnera.