ČTK

Prodej pamětních euro bankovek se uskuteční prostřednictvím dvou speciálních výdajových automatů v prodejně Supraphon Musicpoint na Jungmannově náměstí. Jejich cena bude 50 korun. Za společnost Supraphon o tom v pátek informovala Kateřina Králová.

Bankovky jsou ze stoprocentního bavlněného papíru, který se používá při výrobě skutečných eurobankovek. Obsahují rovněž některé ochranné prvky jako hologram či mikrotisk. Díky speciálnímu sériovému číslu je každý kus unikátem.

„Výroba probíhá ve francouzské tiskárně cenin, která vyrábí i pravé eurobankovky. Ostatně i koncept nulaeurových suvenýrů pochází z Francie. Před čtyřmi lety jej vytvořil Richard Faille a jeho hlavní filozofií je podpora turismu a propagace jedinečných kulturních památek a významných osobností Evropy,” uvedl Vladislav Klajban, výkonný ředitel společnosti Nunofia, jež pamětní eurobankovky vyrábí.

Cena bankovek může mezi sběrateli následně dost výrazně narůst. Podle Klajbana je o vydání suvenýrové bankovky s motivem Gotta už nyní zájem v zahraničí, především v Německu, v Rakousku a na Slovensku.

Karel Gott se svou dcerou při natáčení klipu.

FOTO: Supraphon

Nejpopulárnější český zpěvák Gott zahájil oslavy svých osmdesátin křtem dvou kompilací Největší hity 1964-2019 a Singly - 300 písní z let 1962 - 2019. V obou kolekcích se nachází aktuální hit Srdce nehasnou, který pro Gotta a jeho dceru Charlotte Ellu složil Richard Krajčo.

Gottovo jubileum měl původně doprovázet narozeninový koncert v pražské O2 areně. Zpěvák ho však před časem zrušil, jeho mluvčí Aneta Stolzová to zdůvodnila Gottovou oslabenou imunitou. Zpěvákovo životní jubileum ale bude doprovázet autobiografická kniha, která vyjde do konce roku. Příští měsíc vystoupí na 27. ročníku festivalu Benátská!, který se koná v Liberci od 25. do 28. července. Koncertem majitele 42 Zlatých a Českých slavíků první den festivalu vyvrcholí.

Gott loni v pražské Malostranské besedě pokřtil své nové album Ta pravá.