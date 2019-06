Jusafzai, který je regionálním ministrem provincie Chajbar Paštúnchwá, se v pátek sešel v Islámábádu s novináři. Tiskovou konferenci přenášel i jeho tým na facebookových stránkách strany. Tam ale diváky brzo přestal obsah rozhovorů zajímat. Někdo ze zaměstnanců totiž zapomněl vypnout filtr, a ministr se na videu objevil s roztomilými kočičími oušky, čumákem a fousy.

V komentářích začali lidé na chybu upozorňovat a přímý přenos na sociální síti byl okamžitě zastaven. Škodolibí uživatelé si však pochopitelně stihli pořídit alespoň snímek obrazovky.

#Government #cabinet Shaukat Yousafzai looks ‘purrfect’ in official PTI KP Facebook livestream https://t.co/emwUql3A1b pic.twitter.com/5dDAlKTAPt

Strana Pákistánské hnutí za spravedlnost, které je ministr členem, v oficiálním prohlášení uvedla, že „celý incident důkladně prozkoumala“ a zjistila, že se jednalo o lidskou chybu. „Byly učiněny všechny nezbytné kroky k tomu, aby bylo podobnému incidentu v budoucnosti zabráněno,“ stojí rovněž v prohlášení strany.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB