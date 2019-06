Most přes řeku Umbu odcizili zatím neznámí pachatelé přibližně 170 kilometrů od přístavu Murmansk. Z mostu zmizela celá prostřední část, která vážila 56 tun a byla 23 metrů dlouhá. Stala se s největší pravděpodobností obětí zlodějů kovu, se kterými v Rusku bojují dlouhodobě.

