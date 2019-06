Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Z louky na kopci Raná v Českém středohoří zní pískot na všechny strany. Nepozornému turistovi by ani nepřišlo, že se louka hemží početnou rodinkou syslů. Nachází se zde jedna z několika desítek syslích kolonií v Česku.

„Kolonie jednoduše znamená to místo, kde se sysel vyskytuje. Sysel je sociální zvíře, komunikují spolu navzájem různými hlasovými projevy, či pachovými značkami, a v podstatě potřebují žít pohromadě,“ řekla Novinkám odbornice na druhovou ochranu živočichů Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Syslové jsou společenští, žijí ve skupinách.

FOTO: Jitka Matoušová

Sysel přitom byl ještě nedávno na pokraji vyhubení. Zvláště v nížinných oblastech se běžně vyskytoval až do padesátých let minulého století, byl však považován za škůdce a kvůli intenzivnímu rozvoji zemědělství v druhé polovině 20. století Česko málem o sysla přišlo. Dnes se toto zvíře vyskytuje jen v několika málo izolovaných oblastech.

„V České republice už evidujeme k loňskému roku jen 38 míst,“ vysvětluje Matoušová. Syslí populace se v koloniích začala pomalu obnovovat v posledních letech, což neuniká pozornosti návštěvníků přírodních rezervací.

Turisté krmí sysly třeba i brambůrky



Syslové se v některých oblastech stali přímo atrakcí. Například v parku Radouč u Mladé Boleslavi jsou hlodavci k lidem velmi vstřícní. A to kvůli žrádlu. Přestože je všude jasně napsáno, že platí zákaz krmení, návštěvníci toho nedbají. Vidina pěkné fotografie či videa je totiž lákavá.

Podle Matoušové je to pochopitelně špatně. Sysel je zvláště chráněným druhem, lidé by je tak měli sledovat jen zpovzdálí. Krmením navíc mohou syslům ublížit, často se totiž stává, že je krmí slanými oříšky či brambůrky, které jím kvůli soli škodí. Navíc syslové kontaktem s lidmi ztrácí svou plachost. Zvyklí na krmení ze strany lidí, mohou pak nepozornému člověku vtrhnout i do kapes či kabelky.

V současnosti se populace syslů v Česku odhaduje na několik tisíc. „Tady na Rané odhadujeme necelých tisíc jedinců, je to aktuálně druhá největší kolonie u nás,“ uvedla Matoušová. Většina kolonií však dle ní zahrnuje jen několik desítek jedinců. Louky přitom nejsou jediným místem, kde se vyskytují. „Třeba na Jižní Moravě sysel vyskytuje hodně ve vinicích,“ dodala.