Pražská zoo vyslala do Buckinghamského paláce tři pelikány

Jako dar královně Alžbětě II. vyslala pražská zoo ve čtvrtek ráno do Londýna své tři odchované pelikány. Ti mají v londýnském St. James parku dlouhou tradici, chováni jsou zde již od 17. století. Nejedná se přitom o první dar zoo britské královské rodině, své pelikány posílá do Albionu už od 90. let.