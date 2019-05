Senior chtěl navštívit papeže v Římě, skončil v německé nemocnici

Toužil spatřit papeže, tak se rozhodl, že se vydá na cestu z britského Newcastlu do Říma. To byl původní plán 81letého Luigiho Rimontiho. Moderní technologie však zapříčinily, že se senior spletl, do navigace zadal jiné město a skončil ve vesničce Rom nedaleko německého Kolína nad Rýnem. A to zdaleka nebyl všem peripetiím konec.