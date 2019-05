Kristýna Léblová, Novinky

„Já jsem na rakovinu přišel ve vaně, když jsem se koupal a měl jsem najednou jedno varle velké cca 6 cm. A ještě mě bolela třísla. Šel jsem tedy k lékaři, kde mě vyšetřil, a ještě mě poslal do jiné nemocnice, kde mi potvrdili, že mám nádor ve varleti. A pak to začalo, ráno vyšetření a odpoledne jsem už ležel v nemocnici a čekal na operaci,“ svěřil se Josef s tím, že i když operace dopadla dobře a on děkoval všem svatým za svůj život, peklo v podobě boje s rakovinou zdaleka nekončilo.

Kromě toho, že ho chvíli trápila myšlenka, že je už jen poloviční chlap, se ukázalo, že nádor byl zhoubný ve třetí fázi. Okamžitě nastalo ozařování a strach o budoucnost. Nejen o tu svou, ale hlavně o budoucnost rodiny. Pan Josef je totiž otcem dvou malých dětí. „Proto se se svým příběhem svěřuji, každý chlap by se měl nechat vyšetřit, není to nic hrozného. To, co by mohlo přijít pak, je teprve hrozné,“ říká Josef.

Pochod Praha - Prčice

Pochodu Praha - Prčice se letos zúčastnilo 26 tisíc lidí. Pochod byl odstartován společně se zpěvákem kapely Skyline Jakoubem Bínou v Olbramovicích a koule byla za pomoci dětí a dospělých dovalena až do samotných Prčic nerovným terénem. Samotný nápad sklízel pozitivní reakce.

„Na tento pochod chodíme s rodinou pravidelně, ale poprvé tu vidíme něco takového. Nápad mi přijde skvělý. Náš desetiletý syn dokonce asi pět kilometrů sám pomáhal kouli valit, do kopce jsem mu samozřejmě pomáhal, byla to fuška. Na pravidelné kontrole varlat jsem nikdy nebyl, ani jsem nevěděl, že i já patřím mezi rizikovou cílovou skupinu. Asi se propadnu hanbou během vyšetření, ale rád bych si brzy na kontrolu zašel,“ řekl devětatřicetiletý účastník Petr.

Koule zvládla i nerovný terén.

FOTO: archiv Nadačního fondu Petra Koukala, Novinky

„Viděli jsme probleskovat něco obrovského skrze les, říkali jsme si s manželem, co to může být, a až potom jsme spatřili obří kouli a začali se smát nahlas. Nápad se nám moc líbí, snad pomůže vyburcovat mladé k pravidelné kontrole. My ženy chodíme na gynekologické kontroly každý rok, co by to udělalo našim chlapům, aby si tam zašli,“ řekla šestapadesátiletá Vlasta.

Rakovina

Rakovina varlat postihuje většinou mladé muže ve věku 15-40 let. Nádorem varlat onemocní v České republice přes 500 mužů ročně. Pouze 5 % můžu chodí na preventivní prohlídky, přitom při včasné diagnóze se vyléčí 90 % rakoviny varlat nebo karcinomů prostaty.

Projekt zaštiťuje Nadační fond Petra koukala, který se prevenci rakoviny varlat dlouhodobě věnuje.

„Bohužel stále platí, že s pravidelnou prohlídkou lékaře jsou u mužů stále spojená značná tabu – stud, pocit ztráty „chlapáctví“, strach, že se potvrdí onemocnění, pocit „přeci se to nemůže stát mně“. Pravidelné prohlídky jsou přitom bezbolestná věc a pokud se nedej bože i nález objeví, při jeho včasném odhalení je vysoká pravděpodobnost na uzdravení,“ říká ředitelka Nadačního fondu Kamila Lukášková.