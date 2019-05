zkr

Řidička Samantha Callová zastavila s autobusem a otevřela dveře. Na to ovšem nedbal řidič osobního auta, který se v té samé chvíli rozhodl předjet autobus zprava.

Callová naštěstí byla pozorná a 13letého Matthewa Squirese, který už stál na schůdkách a chystal se vystupovat, včas zastavila, když ho chytila za mikinu.

„Podívala jsem se do bočního zrcátka, které kontroluji pokaždé, když vystupuje jakékoliv dítě. Poté, co jsem viděla videozáznam, jsem si pomyslela, co by se stalo, kdybych to neudělala... Už nikdy bych ho nedovezla domů k jeho mámě,“ sdělila 27letá řidička oslavovaná jako hrdinka.

Úředníci příslušného okresu Chenango nyní video natočené palubní kamerou v autobuse sdílejí jako propagaci bezpečnosti na silnicích. Případem se také zabývá úřad šerifa, řidič osobního auta však zatím nebyl odhalen.