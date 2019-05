tcs, Novinky

Právě Wheatley si zhruba 800 metrů od pobřeží u města Geraldton všiml podivné ušaté hlavy těsně nad hladinou. Když si uvědomil, že to je klokan, který se nad vodou drží už z posledních sil, okamžitě nasměroval rybářskou loď směrem k němu.

Rybáři se snažili čtyřicetikilového klokana chytit do lan, avšak neúspěšně. Jeden z nich proto skočil do vln, zvíře chytil a svázal ho. Pak už se klokana podařilo vytáhnout na palubu. „Něco takového jsem za pětadvacet let, co rybařím, nezažil,“ svěřil se agentuře Caters Wheatley.

„Bylo nám jasné, že mu musíme svázat zadní nohy, protože až se probere začne jančit,“ dodal. Jenže nic takového se nakonec nestalo. Polomrtvý klokan byl rád, že je pryč z vody. Během zhruba tříkilometrové cesty do přístavu se z něj rybáři pokoušeli dostat vodu, které spolykal nejméně litr.

Klokany do vody zahánějí psi



Na břehu pak rybáři šťastného klokana, kterého pojmenovali Offshore, předali do péče pracovníků útulku pro divokou zvěř v Greenough. Podle šéfky útulku Michelle Jonesové se má Offshore čile k světu, ještě mu bude dopřáno několik na zotavenou a pak bude vypuštěn zpět do divočiny.

Jonesová se domnívá, že tak daleko se nebohý klokan nedostal náhodou. Nejspíš ho do moře zahnal pes. „Psi normálně klokany prohánějí, a jejich majitelé je nezastaví,“ uvedla Jonesová. Vyděšená zvířata pak ve stresu skočí do moře a vlny je pak zanesou daleko od břehu.