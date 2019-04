ČTK

Babočky právě migrují z Afriky a směřují na sever do Evropy. Výjimečnou podívanou připravily už v březnu také Izraelcům.

„Nepřelétávají jenom nad lesy a nad divokou přírodou, takže si letos této migrace užili i lidé ve městech, kteří normálně do přírody nechodí,” poznamenala odbornice na genetiku rostlin z bejrútské univerzity Svatého Josefa Maghda Charrátová.

„To, co se děje letos, by se mělo zapsat do dějin,” dodala.

Babočky bodlákové migrují i přes území České republiky a jejich počet udává počasí ve Středomoří. V evropské zimě nemohou přezimovat, takže se od července začínají vracet a přelétávají rovněž Alpy ve výšce kolem 2300 metrů. V Libanonu je teď pozorovali v oblasti obcí Mrúdž a Zaarún na severovýchodě země.

Vzpomínka na kobylky

„Byla to opravdu krása. Lidi zastavovali na silnicích a pozorovali je, nic podobného jsme ještě neviděli,” řekl jeden z obyvatelů Zaarúnu. U jiných vesničanů ale motýlí „nálet” vyvolal neblahou připomínku kobylek, které Libanon pustošily za velkého hladu v letech 1915 až 1918. Zemřely tehdy tisíce lidí a další emigrovaly.

Nasíb Alam, který své pole obdělává 60 let, řekl, že zpočátku si i letos někteří lidé mysleli, že přiletěly kobylky. „Všechno je ještě zelené a ti motýli jenom přelétávají. Jsou krásní,” řekl.

Izraelci odhadli, že v březnu nad jejich územím prolétla miliarda baboček bodlákových. Označili to za migraci vůbec největší motýlí kolonie, jakou kdy Izrael zaznamenal. Při monitorování se spočítalo, že za hodinu prolétlo mnoho tisíc jedinců, přičemž před pěti lety za hodinu napočítali jen stovky motýlů.