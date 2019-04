ČTK

„Všichni v publiku, včetně mě, si mysleli, že si dělá srandu,“ uvedl moderátor večera Andrew Bird. Diváci se údajně několik minut smáli, protože netušili, že něco není v pořádku. Bird řekl, že Cognito dokonce během večera o vlastní smrti vtipkoval a publiku říkal: „Představte si, kdybych tady teď před vámi zemřel.“

„Jen deset minut předtím, než se posadil, žertoval o tom, že dostane infarkt,“ řekl zase divák John Ostojak. „Vyšli jsme odtamtud s opravdu hrozným pocitem. Pět minut jsme tam prostě seděli a koukali na něj, smáli jsme se mu,“ popsal situaci.

Goodnight Ian Cognito. This is how I’ll remenber you. Jar in hand and a roguish smile on your face. Knowing you was one of the best bits of being a comic. I love you mate. Rest in peace Xx pic.twitter.com/CGG6JlMtzh — Wil Hodgson (@WilHodgson) 12. dubna 2019

Když už začalo být jasné, že Cognito si z publika neutahuje, začali mu podávat první pomoc dva zdravotníci a policista, kteří byli mezi diváky. Přivolaní záchranáři už mohli jen konstatovat, že komik byl na místě mrtev. Konkrétní příčinu smrti ihned média nezmiňovala.

Takhle by si přál odejít, říká pořadatel



Podle Birda se Cognito před vystoupením necítil dobře, ale trval na tom, že na podium půjde. Londýnský rodák působil jako stand-up komik od poloviny 80. let, a přestože nikdy nedosáhl mezinárodního věhlasu, podle médií byl ve své branži velmi uznávaný.

Veteran stand-up comedian Ian Cognito has died on-stage - literally. The audience thought it was part of the act. Died with his boots on. That’s commitment to comedy. I’ll never forget his kindness when I started out & how god damn funny he was. — Jimmy Carr (@jimmycarr) 12. dubna 2019

Na zprávu o jeho smrti hned reagovali další britští baviči, přičemž vyzdvihovali jeho osobitost a vstřícnost k začínajícím kolegům. „Nikdy nezapomenu jeho laskavost, když jsem začínal, a taky to, jak zatraceně vtipný byl," napsala na twitter hvězda stand-upu Jimmy Carr. Okolnosti Cognitovy smrti komentoval slovy: „Tomu se říká oddanost komedii.“

RIP Ian Cognito. From back in the 90’s when you wanted to hammer a chisel in my wall to hang your coat up to last year at my gig you always made my laugh. Very sad day. #iancognito pic.twitter.com/dRmKTrb53n — Chris Meeson (@ChrisMeeson) 12. dubna 2019

Pořadatel Cognitova posledního vystoupení Bird řekl, že smrt na jevišti je určitě způsob, jakým by si zkušený komik přál odejít. „Jenom by chtěl víc peněz a větší podnik,“ dodal.