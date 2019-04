Nápad umělce JR nadchl šéfa muzea Jeana-Luca Martineze, podle kterého šlo o skvělý způsob, jak na výročí skleněné pyramidy upozornit. Obyčejní návštěvníci ale jeho nadšení tolik nesdíleli, protože iluzi si mohli vychutnat jen lidé, kteří si koupili speciální vstupenky a dostali se na balkon, odkud je nádvoří dobře vidět z výšky.

This project is also about presence and absence, about reality and memories, about impermanence. pic.twitter.com/ic1vlqXjvG