Čína cenzuruje pánské náušnice, jsou prý proti socialistickým hodnotám

Čínská cenzura má v posledních měsících nový cíl – pánské náušnice. S rozmazanými ušními lalůčky se objevilo na televizních obrazovkách i sociálních sítích hned několik čínských popových zpěváků, povšiml si americký deník The New York Times. Podle něj se čínská komunistická strana snaží ovládat životy Číňanů do nejmenších detailů.