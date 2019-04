Ivan Blažek, Právo

Stálo ho to několik let života a o tom, na kolik tahle legrace přišla, raději mluvit nechce. „Pohybuje se to v řádu milionů,“ řekl Právu Rogl.

„Cena odpovídala trhu, spíše to vyšlo o něco levněji,“ podotkl. Nabídka je totiž minimální, poptávka obrovská. „Okamžitě se vyrojí stovky zájemců. A tenhle Sherman je skutečný válečný originál,“ podotkl Rogl.

Tank bude vypadat stejně, jako když ho v roce 1943 vyrobil Chrysler. Pavel Rogl, 16th Armored Division Club

Na to, že obrněnec, který projel evropská bojiště, a nakonec skončil v Jižní Americe, bude na prodej, jej upozornil kamarád. „Podařilo se mi to zachytit včas, byl jsem první a majitel mi ho podržel, i když vyšel inzerát a zavalila jej spousta nabídek z celého světa,“ zavzpomínal Rogl.

Jenže to byl pouze začátek, pak následovala 3,5 roku dlouhá anabáze, jak dostat historický tank, který má v Argentině - na rozdíl od Česka - ještě stále statut vojenského materiálu, přes Atlantik. „Ze strany České republiky všechno fungovalo perfektně, zainteresované instituce se mi snažily pomoci. Za to Argentina, tam to bylo strašné.“

A co parkovné

Počínaje sháněním potřebných razítek - „...obrovský problém byl s vyclením...“ - a konče faktem, že Sherman nestál připravený u boku lodi, jak zněla domluva, ale kdesi na parkovišti, kde za něj po českém zájemci ještě požadovali parkovné. „Musel jsem tam sehnat jeřáb, který uzvedne těch dvaatřicet tun, a zajistit dopravu do přístavu.“

Loď, to byla kapitola sama o sobě. „Oslovil jsem asi čtyřicet rejdařů a všichni mě odmítli. Tank že prý nepovezou. Jeden se nakonec nechal ukecat a na lodi Grande Nigeria převezl Sherman do Hamburku. Když tam ten tank uviděli Němci, nechali prohledat celou loď, takže místo pár hodin strávila v přístavu dva dny. Ten rejdař mi pak říkal, že až budu zase něco potřebovat, mám se na něj určitě obrátit.“

Tisíce hodin práce



Do Čech obrněnec dorazil na podvalníku. To bylo loni. A začala renovace. „Dělá na něm deset patnáct lidí, jsou to tisíce hodin práce,“ podotkl Rogl. Spodní část tanku je už hotová, uvidí ji návštěvníci plzeňských květnových Slavností svobody. Na těch příštích se už Sherman představí v plné kráse.

„To bude premiéra se vším všudy, podařilo se mi sehnat v Holandsku gumové pásy, takže budeme moci i vyjet,“ přislíbil Rogl. Kruh se uzavře. „Tank bude vypadat stejně, jako když ho v roce 1943 vyrobil Chrysler,“ konstatoval Pavel Rogl.

Jeho Sherman M4A4 napřed válčil v Evropě, pak byl léta v Belgii, a nakonec ho Američané prodali Argentině. V Česku jsou ještě tři tanky Sherman, jeden stojí třeba v plzeňské zoo. Všechny vlastní Vojenský historický ústav, nejsou však pojízdné.