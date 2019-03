Umělec trikem umístil pyramidu v Louvru do propasti

Od soboty do prvního dubnového pondělí mohou návštěvníci Paříže obdivovat v Louvru nevšední dílo. K oslavě výročí dokončení slavné skleněné pyramidy okolo ní jeden francouzský umělec vytvořil tak dokonalou optickou iluzi, že to vypadá, jako by pyramida vystupovala z propasti.