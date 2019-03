Novinky, ČTK

Dřívějším držitelem byl poslanec britského parlamentu Louis Gluckstein, který vyrostl do výšky 202 centimetrů. Aby se Cornegy stal rekordmanem, musel podle televize ABC absolvovat šest procedur měření během 24 hodin pod zdravotnickým dohledem.

Na zápis do knihy rekordů čekal dva roky. „Jako muž po padesátce jsem se obával, že přijde osteoporóza a kdybych čekal ještě déle, o rekord bych přišel,“ pronesl se smíchem Cornegy.

Společně se starostou nevypadá radní tak vysoký, je to však tím, že de Blasio měří 195 centimetrů.

FOTO: Bebeto Matthews, ČTK/AP

„Vzhlížím k radnímu Cornegymu pro to, co udělal pro město, a také proto, že nemám moc na výběr,“ uvedl starosta New Yorku Bill de Blasio, který radnímu předával plaketu držitele světového rekordu. Starosta na pohledy vzhůru moc zvyklý není, sám měří 195 centimetrů.

Reportérka si musela při rozhovoru s nejvyšším politikem na světě vzít na pomoc židli.

FOTO: Bebeto Matthews, ČTK/AP

„Vaše postava nemusí v ničem vynikat, a přesto se můžete stát člověkem, který něco dokáže,“ vzkázal budoucím kolegům třiapadesátiletý radní, který se v mládí aktivně věnoval basketbalu.