tcs, Novinky

Bazilika v italském městě Loreto je pro křesťany speciální. Uvnitř se totiž skrývá svatá chýše (Santa Casa), dům, ve kterém měla přebývat Panna Marie a kterou do Loreta měli přenést andělé. Právě v této chýši odsloužil před zraky desetitisíců věřících z celého světa mši papež František.

Po skončení mše se řada věřících přišla s papežem pozdravit. Nejvyšší pontifex všechny vlídně přijel a dal jim požehnání, když však mělo dojít na políbení prstenu, František pokaždé rukou ucukl.

A zatímco se internet téměř sveřepou Františkovou snahou nebýt staromódně uctíván baví, papež tím zažehl další slovní přestřelku mezi zastánci konzervativního přístupu a liberály.

„Františku, nechceš-li být vikář Kristův, odstup,“ napsal tradicionalistický blog Rorate Caeli s tím, že lidé nechtějí líbat Jorgeho Maria Bergoglia (původní Františkovo jméno), ale svatého Petra, vikáře (zástupce) Kristova.

Není to císař, tvrdí papežovi zastánci



Proti tomuto tvrzení se však rázně postavilo několik papežových zastánců. „Papež chce, aby k němu nepřistupovali jako k posvátné relikvii. Je to vikář Kristův, ne nějaký římský císař,“ uvedl jeho životopisec Austen Ivereigh.

„Už je nejvyšší čas, aby líbání biskupských prstenů zmizelo kompletně. Je to hloupé a s tradicí to nemá co dělat. Tohle je důležité pro monarchy, většina pompy kolem biskupů by měla být zrušena,“ uvedl jezuitský kněz Russell Pollitt.

Takzvaný Rybářský prsten je používán od 12. století a původně na něm bylo vyobrazena scéna zázračného rybolovu a do 19. století se používal jako pečetidlo. Každý papež má svůj vlastní prsten a po jeho smrti je zničen. Papež František má jednoduchý kroužek s křížem.