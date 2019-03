Hlavním hrdinou příběhu lidskosti se stal 40letý Dean Moore, který spatřil u krajnice nešťastný manželský pár ze Skotska. Ron a Sharleen Gilliesovi cestovali za matkou Sharleen, která po dlouhé nemoci umírala ve městě Cambridge, které je od místa poruchy Gilliesových vzdáleno zhruba 320 kilometrů.

Ačkoliv se pochopitelně snažili manželé zajistit jiný odvoz, nejdříve k tomu mohlo dojít za tři hodiny a ke všemu by se dostali pouze na první vlakovou stanici. V situaci, kdy mohly rozhodovat i minuty, to bylo pro 77letého muže a 58letou ženu málo.

Cesta z Edinburghu do Cambridge.

FOTO: Mapy.cz

Zoufalému páru podal pomocnou ruku právě Moore, který se nabídl, že je do Cambridge odveze. „Zeptal jsem se ho, jestli si uvědomuje, že tam a zpátky je to asi 640 kilometrů,” popsal překvapení Ron.

