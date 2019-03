V bulharské Sofii se v sobotu sešla zhruba stovka demonstrantů, která protestovala proti korupci a požadovala demisi vlády, změnu ústavy a vyhlášení referenda o zavedení přímé demokracie. Před vládními budovami hodlali protestující prorazit policejní kordon.

Cops in Bulgaria tried to pepper spray protesters, but didn’t take wind direction into consideration 😂 #geniuses pic.twitter.com/oZ56wDmHif