O narozeninovém žertu se Chris Ferry dozvěděl den poté, co byl billboard vylepen. Na mobil mu přišla smska od muže, který se představil jako Nick. „Neznáte mě, ale chtěl bych vám popřát k narozeninám,“ stálo ve zprávě. Chris chtěl vědět, odkud se Nick dozvěděl, že má narozeniny. „Viděl jsem vás na billboardu,“ zněla strohá odpověď.

„Táta okamžitě sedl do auta a jel k billboardu. Tam se s ním pak vyfotil,“ popsal další průběh událostí jeden ze synů pro televizi CNN. To už ale Chrisovi zvonil telefon téměř neustále. Synové totiž nepočítali s tím, že by se jejich vtípek mohl stát virálním. Fotografie billboardu za chvíli kolovala na internetu.

If you'd like to join in the fun... Happy birthday Chris Ferry! pic.twitter.com/6Kqngq4UUI — KAT COUNTRY 98.9 (@KTCOFM) 12. března 2019

Otce vtip pobavil a pro syny má slova uznání. Vtípek je přišel na 2000 dolarů (zhruba 45 tisíc korun). Zpočátku se Chris pokoušel na všechna přání poctivě odpovídat, záhy zjistil, že je to nemožné. Od minulého čtvrtka mu popřálo telefonicky či smskou kolem 15 tisíc lidí. Blahopřání dorazila i z Austrálie, Lucemburska, Nepálu, Keni či Filipín.

Lze očekávat, že další blahopřání ještě přijdou. Ferry totiž slaví narozeniny 16. března a jeho synové si plochu pro jistotu pronajali až do dubna. Jsou rádi, že se jejich milovanému otci dostalo tolik pozornosti a na příští rok prý plánují větší billboard.