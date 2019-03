Britský mariňák převesloval Atlantik i bez jedné nohy a stanovil nový světový rekord

Za sebou má 24 let služby v britském námořnictvu. Nyní se devětačtyřicetiletý Brit Lee Spencer zapsal do Guinessovy knihy rekordů, když trasu z Evropy do jižní Ameriky zvládl sám převeslovat o šedesát dní rychleji než předchozí držitel rekordu, zdravý Nor Stein Hoff. Trasu Brit zvládl za 36 dní.