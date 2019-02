fš, Novinky

V pondělí se šanghajský vodní svět Changfeng Ocean World s těmito kytovci, pojmenovanými Siao-paj a Siao-chuej a žijícími zde v zajetí, slavnostně rozloučil. „Věděli jsme, že se mají vrátit zpět do volné přírody. Chtěla jsem, aby je mé dítě ještě naživo spatřilo v akci,“ řekla čínské televizi CCTV žena s dcerou v publiku při akci.

Je to jen krátce předtím, než běluhy zamíří na Island, kde mají strávit zbytek života – konkrétně u ostrova Heimaey, který se nachází přes sedm kilometrů od jižního islandského pobřeží. Vodní plocha pro ně zahrnuje 32 tisíc čtverečních metrů.

Jejich cesta na Island potrvá více než 30 hodin. Odstartují ve čtvrtek 28. února a na místě mají být v pátek 1. března, píše Reuters. Letecký přesun sice pro ně může být trochu stresující, ale podle odborníků jde o nejlepší alternativu.

#WhaleHelloPlane 🛩



Last week, our team went to meet the @Cargolux_Intl team to have a look at our amazing branded plane.



#BelugaFlight pic.twitter.com/Ve2oDA7YMA — Beluga Sanctuary (@BelugaSanctuary) 11. února 2019

K Islandu obě samice dopraví letoun lucemburské společnosti Cargolux.

Potřebný trénink

Na zajištění bezpečnosti a všech náležitostí spojených s transportem neobvyklého nákladu bude dohlížet množství lidí. Tato dvě zvířata již zřejmě nikdy nebudou připravena na život v divoké přírodě, ale právě proto panuje snaha jim co nejvíce zlepšit jejich stávající existenci.

Siao-paj a Siao-chuej absolvují před návratem do přírody již od loňského června nutný trénink, a to včetně přizpůsobení se kvalitě vody, dýchání pod hladinou a stravě.

Projekt Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary pojme nejprve zmíněné dva exempláře poměrně malého kytovce, které se tak přesunou na evropský sever do přirozenějšího a vhodnějšího prostředí.

Want a sneak peak of the #belugasanctuary?



Take a trip with us as the sun sets and discover for yourselves the beauty of Heimaey Island. 😍 pic.twitter.com/acweG4zxsR — Beluga Sanctuary (@BelugaSanctuary) 29. ledna 2019

Zde najdou nový domov.

Vedoucí britské asociace Sea Life Trust, která za vším stojí, dle agentury AP připomněl, že v čínském akváriu jsou od roku 2011, jsou tedy pořád relativně mladé. „Ve volné přírodě se tyto běluhy dožívají 40 až 50 let,“ dodal Andy Bool.

Domov pro desítky mořských savců?

O tom, že na Islandu vznikne první útulek pro velryby na širém moři na světě, Novinky informovaly právě loni v červnu.

„U Islandu máme první světovou rezervaci vytvořenou k rehabilitaci kytovců, jako jsou velryby a delfíni,“ uvedl nyní podle britského deníku The Times mluvčí organizace Sea Life Trust. Ta doufá, že místo na ostrově Heimaey se nakonec stane domovem desítek dalších velryb propuštěných ze zajetí.

#HelloHeimaey



Clear blue skies, light frosting and calm waters in Heimaey Island #Iceland 😍



The perfect weather for Little White and Little Grey! pic.twitter.com/oUtGy28gpz — Beluga Sanctuary (@BelugaSanctuary) 19. února 2019

Pobřeží islandského ostrova Heimaey.

Běluha severní (Delphinapterus leucas) je ozubený kytovec z čeledi narvalovitých, charakteristický bílou barvou. Přezdívá se jí mořský kanár, dorozumívá se mnoha zvuky. Má i značně bohatou mimiku. Její průměrná délka je kolem 4,5 metru, někteří jedinci však mohou dorůst až šesti metrů a vážit i 1900 kilogramů, průměrně se však hmotnost pohybuje od 700 do 1600 kg. Samci bývají větší.