tcs, Novinky

Rando Kartsepp, Robin Sillamäe a Erki Väli pracují na přehradě Sindi. Ve středu ráno, když přijeli na místo, uviděli zvíře marně se zmítající ve vodě, obklopené velkými kusy ledu a neschopné dostat se na břeh. O celé události informoval estonský zpravodajský server Postimees.

Muži ani na chvíli neváhali a vydali se na tenký led. Zvířeti, o kterém se domnívali, že je to pes, pak proráželi cestu, aby mohlo doplavat ke břehu. Promrzlá šelma se z posledních sil dostala na břeh, kde ji muži zabalili do deky, naložili do auta a odvezli na nejbližší veterinární kliniku.

Celou cestu byl vyčerpaný vlk krotký jak beránek.

FOTO: EUPA

Už tehdy měli podezření, že by nemuselo jít o psa. Jenže šlo o čas, tak se tím nezabývali. Cesta proběhla bez problémů. „Celou cestu byl klidný a spal mi u nohou. Jen když jsem si je chtěl protáhnout, zvedl na chvíli hlavu,“ uvedl Rando Kartsepp.

Podle Estonské unie pro ochranu zvířat (EUPA) měl vlk kvůli mrazu velice nízký tlak, což vysvětluje, proč byl tak krotký. Veterináři si rovněž nebyli jistí, zda jde opravdu o vlka, potvrdil to až přítomný místní lovec. Zachráněný pes nebyl pes, ale mladý vlk starý zhruba kolem jednoho roku.

Zotavená šelma putovala zpět do divočiny

Na klinice šelmu ošetřili a umístili do klece pro případ, že by se během zotavování stala méně krotkou. Vše šlo naštěstí hladce. Zhruba za den se zvíře zotavilo a vybavené obojkem s GPS bylo vypuštěno zpět do divočiny.

Vlk v péči veterinářů

FOTO: EUPA

„Jsme šťastní, že celý příběh skončil takhle. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, zejména těm mužům, co vlka zachránili a doktorům na klinice, kteří se nebáli ošetřit a postarat se o divoké zvíře,“ uvedla organizace EUPA ve svém prohlášení.

V Estonsku žijí stovky vlků, málo z nich je však monitorovaných, protože žijí v odlehlých oblastech a člověka se straní. Vlk byl rovněž minulý rok ekologickými organizacemi zvolen za estonské národní zvíře.