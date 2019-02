Možnost pro majitele aut v australském státě Queensland bude platit od příštího měsíce a na ulicích tak budou k vidění poznávací značky, na kterých kromě písmen a čísel budou i barevné emotikony, vystihující například povahu majitele.

Emotikony na značkách aut budou mít čistě dekorační funkci. Rovněž bude na výběr pouze z několika smajlíků. Kdo by tak měl zájem o smutný nebo naštvaný obličej, má smůlu. K dispozici budou pouze veselé typy.

„Setkáváme se s tím, že někteří řidiči už nyní dávají prostřednictvím registračních značek najevo sympatie například sportovním týmům. Smajlíci se od toho příliš neliší,” říká mluvčí automobilového úřadu Rebecca Michaelová.

Doplněk na poznávací značku vyjde majitele na 450 australských dolarů, tedy v přepočtu téměř 8 tisíc korun, což bude pro úřady vítaným příspěvkem.

Drivers in Queensland will soon be able to personalise their plates by adding an emoji to them. They won't come cheap, setting drivers back as much as $500 when they're made available next month. #7News pic.twitter.com/7m2ip5RBIz