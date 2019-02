Žena pocházející z německého Frankfurtu pracuje jako letuška u amerických aerolinek, takže strachem z létání netrpí. Dokonce ani z létání na křídle letadla.

Pro Swensonovou se nejednalo o první zkušenost s pobytem na křídle. Už v roce 2010 se jí naskytla možnost vyzkoušet si start na tomto místě vyhrazeném spíše akrobatům.

K padesátinám si vyzkoušela vystoupit na křídlo letounu Boeing Stearman během letu. Svůj sen si splnila po krátkém školení ve výcvikovém centru v městečku Sequim nedaleko Seattlu.

Germany-based United Airlines flight attendant, Sabrina Swenson celebrated her 50th birthday, "wing-walking" on a Boeing-Stearman biplane as it was soaring high above the Pacific Northwest.