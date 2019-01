Dvaasedmdesátiletý Joseph Walker zemřel v listopadu na rakovinu. O jeho životě toho není příliš známo, snad jen, že v letech 1964 až 1968 sloužil ve Vietnamu v řadách amerického letectva a z armády odešel s poctami.

Státní hřbitov pro veterány ve středním Texasu se od té doby snažil marně kontaktovat Walkerovu rodinu. Nakonec bylo rozhodnuto, že Walker bude v pondělí pohřben bez účasti rodiny či přátel, zato se všemi vojenskými poctami.

We have the distinct honor to provide a full military burial for unaccompanied United States Air Force Veteran Joseph...

Vedení hřbitova pak čtyři dny před obřadem požádalo na sociální síti lidi, aby vojákovi přišli vzdát hold, pokud budou mít příležitost. Jejich prosba předčila všechna očekávání. Ráno 28. ledna se na příjezdové silnici ke hřbitovu vytvořila dlouhá kolona aut lidí, kteří výzvu vyslyšeli.

Killeen, Texas: A line of cars stretching for miles to attend the funeral of an Air Force Veteran with no family.. after fears he would be buried with no one attending. pic.twitter.com/IC5z7IlDjh