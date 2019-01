João Pedro Martinelli Fonseca cestoval s rodinou ke svým prarodičům do vesnice Espírito Santo do Dourado zhruba 250 kilometrů od São Paula. Cestou pořídil snímky, jež pro spoustu lidí symbolizují tu nejčernější noční můru.

Stovky pavouků se vznášely ve vzduchu a zdálo se, že prší přímo z oblohy. Jak ale vysvětluje biolog Adalberto dos Santos, ve skutečnosti se pavouci druhu parawixia bistriata drží na obří pavučině, do které chytají své oběti.

Watch these hundreds of spiders spin a giant, creepy web in the sky pic.twitter.com/BKVgY1XOcA