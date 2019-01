Kristýna Léblová, Novinky

Tato akce vznikla v roce 2002 v New Yorku a od té doby se vždy 13. ledna pořádá v několika světových metropolích. Charlie Todd tehdy založil soubor Improve Everywhere. Cílem bylo překvapit a pobavit náhodné kolemjdoucí skrze žertovné scénky a výpravy. Jenže tehdy byla parta nadšenců zatčena. Přestože byli účastníci záhy propuštěni, dozvěděl se o akci celý svět, který jízdou bez kalhot začal skupinu podporovat.

I přes lednový nečas neváhali recesisté sundat kalhoty a jezdit pražským metrem.

FOTO: Novinky

„Máme pocit, že se v dnešní době lidé nezajímají moc o okolí. Chceme jim ukázat, že v okolí mohou být zajímavé věci. Lidé, kteří koukají jen do knížky nebo telefonu, to nemohou vidět,“ svěřil se Novinkám spolupořadatel akce Pavel Majtáň, který nejenže neměl kalhoty, ale ani boty.

Podle něj mohou lidé svou všímavostí zabránit například násilí nebo si také mohou všimnout krásného protějšku, který ho sleduje.

Po setmění

Předchozí ročníky se děly kolem oběda, letos se parta recesistů sešla až kolem 17. hodiny, kdy už se stmívalo.

Přestože se letos očekávalo kolem sedmdesáti účastníků, nakonec čítala skupina jen okolo třiceti lidí, z čehož byli většinou cizinci. „Účastním se toho, protože je to něco jiného a je to sranda. Žiju v Anglii a tam jsem o tom neslyšela. Myslím si, že reakce lidí jsou vesměs pozitivní,“ svěřila se Novinkám Češka žijící v zahraničí.

Cílem akce je pobavit lidi, aby přestali koukat do telefonů a knížek.

FOTO: Novinky

Naháči pobavili hlavně děti

Polonahých cestujících si nešlo v metru nevšimnout, reakce ovšem byly různé.

„Mně se to tedy nelíbí, přijde mi to zbytečné, radši bych to neviděl,“ řekl znechuceně muž středního věku.

„Určitě je to překvapující a docela mě to pobavilo,“ odvětila maminka s kočárkem.

Nejvíce se ale bavily děti. „S holkama jsme se tomu neskutečně smály. Je to vtipné, ale já bych do toho nešla,“ přiznala se smíchem desetiletá dívka.

Jízda metrem bez kalhot se koná každý rok ve stejný den po celém světě, ve více než 50 městech.