Na východe Slovenska, v okrese Sobrance, vedľa obce Hnojné, je obec Fekišovce. A znovu tam zvolili za starostku Miloslavu Fedorovú. Na youtube sa objavil takmer trojhodinový záznam z prvej schôdze obecného zastupiteľstva, a je to čisté zlato. Ak máte čas a veľa pukancov, prípadne hráte nejakú spoločenskú hru, alebo pijete, pustite si to celé tu: https://youtu.be/PviLlgq7Hkc My, spolu s adminom Marecom sme dnes celé popoludnie dumali, ktoré scény z tejto epickej ságy pre vás vybrať, aby ste si mohli užiť aspoň nejakú esenciu tejto mimoriadnej spoločneskej udalosti. Nakoniec sme skončili s týmto 12-minútovým výcucom. Je to niečo, čo by si mal pozrieť každý Slovák, každý sociológ a politológ a snáď aj psychológ. Tu priatelia je zachytená skutočná sonda do duše nášho národa, nášho myslenia a celej našej krajiny. Skrývala sa na obecnom zastupiteľstve obce Fekišovce. Príjemné sledovanie prajeme.