Na twitterovém účtu Jeffa Bezose se ve středu objevilo společné prohlášení manželů. „Rozhodli jsme se rozvést a pokračovat dál v našich životech jako přátelé,“ stojí ve zprávě.

Manželé dále prohlásili, že jsou nesmírně vděční za to, že potkali jeden druhého a kdyby věděli, že manželství po 25 letech skončí, šli by do toho stejně.

Jeff Bezos si o šest let mladší spisovatelku vzal v roce 1993, v ten samý rok, co se rozhodl založit internetové knihkupectví, které se později stalo jedním z největších celosvětových internetových obchodů. Mají spolu čtyři děti a společně založili několik charitativních fondů.

Bezos byl v roce 2018 vyhlášen nejbohatším člověkem světa, když z první příčky po dlouhých letech sesadil Billa Gatese. Ve firmě Amazon totiž stále vlastní 17 procent akcií a rapidní nárůst hodnoty firmy ho katapultoval do čela žebříčku boháčů.