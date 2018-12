Ivan Vilček, Právo

Ve zveřejněném seznamu nominovaných od 81. do 100. místa se tak Babiš ocitl ve společnosti například uherského krále Matyáše Korvína (98. místo), režiséra Jozefa Bednárika (97.), hokejistů Miroslava Šatana (85.), Petra Bondru (81.) a Jozefa Golonku (82.).

Politolog Grigorij Mesežnikov nepovažuje Babišovu nominaci v anketě Největší Slovák za překvapení. „Je to projev sympatie Slováků k tomuto typu politiky, kterou on uskutečňuje. Je to silný, úspěšný lídr - sice populista - navíc se prosadil jako Slovák v České republice. Dá se říct, že je to dokonce dost nízké pořadí a čekal bych - vzhledem k tomu, jak jsou tyto soutěže organizované, lepší umístnění,“ řekl deníku Nový čas Mesežnikov.

„Na Slovensku je známý tím, že má problematickou minulost a byl označený za agenta StB, ale má tady zřejmě nějaký aktivní fanklub. Je to soutěž v počtu SMS hlasů a ty mohou být opakované,“ upozornil politolog. Mediální analytik Tomáš Czwitkovics říká, že výběr nominovaných do ankety měli udělat odborníci a vytvořit seznam kandidátů, o kterých by se hlasovalo.

Tisa vyřadili

Před startem ankety volala na Slovensku pozdvižení upoutávka, v níž se objevil také prezident klerofašistického Slovenského štátu (1939-1945) Jozef Tiso s titulkem „Válečný zločinec, nebo mučedník?“ Společně s Tisem se do upoutávky dostali také Milan Rastislav Štefánik, Marie Terezie a Alexander Dubček.

Po protestech židovských organizací i veřejnosti musela RTVS upoutávku stáhnout z vysílání a Tisa z ankety vyřadila. Generální ředitel RTVS Jaroslav Rezník oznámil, že v anketě nebude možné hlasovat pro lidi, kteří se dopustili válečných zločinů, zločinů proti lidskosti nebo vlastizrady a nebyli rehabilitováni.

„Tiso nebyl žádným mučedníkem, ale jednoznačně negativní osobností slovenských dějin první poloviny 20. století. Do této ankety opravdu nepatří,“ poznamenal historik Ivan Kamenec.

Slovenský štát kolaboroval s nacisty, 70 tisíc Židů dal vyvézt do vyhlazovacích táborů a Němcům za každého Žida zaplatil 500 říšských marek. Tiso byl po druhé světové válce odsouzen jako válečný zločinec a popraven.